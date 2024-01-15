Диетолог Кривошей посоветовала добавить больше клетчатки в рацион после праздников

Ростовский диетолог Анастасия Кривошей рассказала, как восстановить режим питания после новогодних праздников.

«В праздники мы часто переедаем, важно не дать организму привыкнуть к этому состоянию и не растянуть желудок. По возможности очистите холодильник от лишних углеводов и жиров. Оставьте продукты для долгого насыщения», — цитирует эксперта rostovgazeta.ru.

По мнению Кривошей, желательно добавить в рацион как можно больше клетчатки, которая содержится в овощах, зелени и отрубях, а сладости можно заменить на фрукты, но в умеренных количествах.

Из напитков рекомендуются вода, чай и кофе без добавок, соки без сахара.

Ранее Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, заявила в беседе с изданием «Вести Подмосковья», что вредное питание в новогодние праздники повышает уровень холестерина.