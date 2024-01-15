Синоптик Шувалов спрогнозировал гололёд в столичном регионе в конце недели

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о гололёде в столичном регионе в конце недели.

«В среду начнётся понижение температуры, которое достигнет своего пика в ночь на четверг, и под утро похолодает до -16…-18 °С», — сказал Шувалов в беседе с газетой «Известия».

Как отметил синоптик, похолодание будет непродолжительным.

В четверг, 18 января, к вечеру температура повысится до -5…-7 °С. Пойдёт снег, ветер усилится до 12—17 м/с.

В пятницу, 19 января, возможны осадки в виде снега.

«Можно ждать увеличения снежного покрова на 5—7 см. Но в пятницу днём при нулевой и слабоположительной температуре может пойти и мокрый снег с дождём, в связи с чем ожидается гололёд», — заключил Шувалов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.