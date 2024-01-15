VK расширяет программу грантовой поддержки учреждений культуры. Получатели средств смогут использовать их на создание контента или рекламное продвижение «ВКонтакте».

Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что общий фонд проекта в 2024 году составит 60 млн рублей.

В рамках программы VK предлагает заявителям два типа грантов: денежный, на создание контента, и цифровой, на продвижение контента «ВКонтакте». Претендовать на поддержку могут музеи, театры, филармонии, культурные порталы, планетарии, выставочные центры, цирки, дома культуры, арт-пространства, культурные СМИ, блогеры, авторы и другие проекты в сфере культуры.

Для участия в грантовой программе необходимо подать заявку, иметь зарегистрированное юридическое лицо и вести открытое сообщество «ВКонтакте», у которого больше 1 тыс. подписчиков.

Приём заявок на денежные гранты стартует 15 января и продлится до 22 февраля 2024 года. Каждый заявитель может подать до трёх проектов. Сумма денежного гранта на одного получателя составит до 5 млн рублей. Приём заявок на цифровые гранты откроется весной 2024 года, размер поддержки — до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» подвела итоги новогодних каникул.