«ВКонтакте» подвела итоги новогодних каникул

«ВКонтакте» выяснила, как вели себя пользователи социальной сети во время новогодних каникул. Об этом сообщает её пресс-служба.

Отмечается, что 2 января пользователи посмотрели 10,7 млн часов видео — это как увидеть 5 млн фильмов продолжительностью два часа каждый. Отправили на 39% больше сообщений, чем годом ранее.

На 50% чаще тренировались. А первая тренировка в 2024 году состоялась сразу после полуночи: житель Екатеринбурга начал её в 00:02.

Также в два раза выросло число активных пользователей «VK Знакомств» по сравнению с началом 2023 года.

Ранее сообщалось, что VK узнала самое надоевшее россиянам новогоднее блюдо.