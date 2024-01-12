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«ВКонтакте» подвела итоги новогодних каникул

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«ВКонтакте» выяснила, как вели себя пользователи социальной сети во время новогодних каникул. Об этом сообщает её пресс-служба.
«ВКонтакте» подвела итоги новогодних каникул
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Отмечается, что 2 января пользователи посмотрели 10,7 млн часов видео — это как увидеть 5 млн фильмов продолжительностью два часа каждый. Отправили на 39% больше сообщений, чем годом ранее.

На 50% чаще тренировались. А первая тренировка в 2024 году состоялась сразу после полуночи: житель Екатеринбурга начал её в 00:02.

Также в два раза выросло число активных пользователей «VK Знакомств» по сравнению с началом 2023 года.

Ранее сообщалось, что VK узнала самое надоевшее россиянам новогоднее блюдо.

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