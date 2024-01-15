Мультфильмы военных и послевоенных лет восстановят для просмотра

К 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне студия «Союзмультфильм» восстановит анимационные картины военных и послевоенных лет.

Как сообщает пресс-служба студии, будут устранены технические дефекты кадров, возникшие из-за устаревания плёнки. Реставрированные анимационные ленты зрители смогут посмотреть в кинотеатрах в рамках специального показа.

«Фильмы времён Великой Отечественной войны стали важным этапом в развитии нашей анимации, существенно повлияв на её тональность и последующую исключительную гуманистическую направленность, и ярким свидетельством этого являются ленты послевоенных лет, среди которых множество шедевров и лауреатов национальных и международных фестивалей — ранее, к 75-летнему юбилею Победы, «Союзмультфильм» размещал эти картины в сети для широкого круга зрителей», — цитирует пресс-служба слова историка анимации Павла Шведова.

На данный момент точное число и названия отобранных для реставрации мультфильмов неизвестны.

Ранее в «Союзмультфильме» отметили вклад художницы Натальи Богомоловой в культуру.