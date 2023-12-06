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В «Союзмультфильме» заявили, что вклад Богомоловой в культуру огромен

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Анастасия Румянцева
Юлиана Слащёва, председатель cовета директоров киностудии «Союзмультфильм», выразила в беседе с RT соболезнования в связи со смертью художницы Натальи Богомоловой.
В «Союзмультфильме» заявили, что вклад Богомоловой в культуру огромен
  • РИА Новости

«Наталия Богомолова относится к числу тех легендарных мастеров, которые сделали нашу анимацию уникальной, сильной и своеобычной — настоящим мировым феноменом. Вклад художницы в отечественную искусство, культуру огромен — её фильмография насчитывает свыше 200 мультфильмов, среди которых такие знаменитые ленты? как «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «О том, как гном покинул дом, и…», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котёнок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пёс», «Королевский бутерброд», «Мартынко» и другие», — рассказала Слащёва.

По её словам, неподдельный интерес к своему делу, любовь к жизни и творчеству всегда отличали Богомолову, которая продолжала свою работу в анимации и в XXI веке, продолжая участвовать в создании многих замечательных лент.

«Безусловно, это большая утрата для отечественной отрасли. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким», — заключила собеседница RT.

Ранее шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков назвал советского и российского художника-мультипликатора Наталью Богомолову «новым лицом советской анимации».

6 декабря стало известно о смерти 83-летней художницы.

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