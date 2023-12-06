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Сергей Капков оценил вклад Натальи Богомоловой в развитие мультипликации

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Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков назвал советского и российского художника-мультипликатора Наталью Богомолову «новым лицом советской анимации». 6 декабря стало известно о смерти 83-летней художницы.
Сергей Капков оценил вклад Натальи Богомоловой в развитие мультипликации
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Капкова.

Он отозвался о Богомоловой как об одной из лучших, легендарных мастеров мультипликата.

«Всего в её фильмографии более 200 мультфильмов, вплоть до 2015 года, пока были силы и интерес сотрудничать со студиями авторской анимации. В новом веке она одушевила героев картин «Из жизни разбойников», «Про лысую принцессу», «Медвежий угол», «День рождения Алисы», «Тайна Сухаревой башни», «Сказки старого пианино», «День медведя», — написал Капков.

Богомолова принимала участие в создании известных советских мультфильмов «Жил-был пёс», «Котёнок по имени Гав», «Дед Мороз и лето», «Бобик в гостях у Барбоса» и др.

Ранее стало известно, что в Москве умерла актриса Елена Корнилова.

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