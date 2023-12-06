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«Известия»: умерла актриса Елена Корнилова

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В Москве умерла актриса Елена Корнилова. Об этом сообщил источник «Известий».
«Известия»: умерла актриса Елена Корнилова
  • РИА Новости

Тело 85-летней артистки накануне обнаружила медсестра дома престарелых на Большой Филёвской улице.

Причины смерти не уточняются.

Корнилова снималась в таких фильмах, как «Годы девичьи», «Первые испытания», «Странная женщина».

Также она снялась в сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота».

Ранее стало известно, что народная артистка России, ведущая актриса столичного театра Et Cetera Татьяна Владимирова скончалась на 74-м году жизни

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