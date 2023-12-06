«Известия»: умерла актриса Елена Корнилова

В Москве умерла актриса Елена Корнилова. Об этом сообщил источник «Известий».

РИА Новости

Тело 85-летней артистки накануне обнаружила медсестра дома престарелых на Большой Филёвской улице. Причины смерти не уточняются. Корнилова снималась в таких фильмах, как «Годы девичьи», «Первые испытания», «Странная женщина». Также она снялась в сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота». Ранее стало известно, что народная артистка России, ведущая актриса столичного театра Et Cetera Татьяна Владимирова скончалась на 74-м году жизни.