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РБК: в «Яндекс Музыке» появились песни ушедших из России иностранных артистов

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Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» начал выдавать своим пользователям в рекомендациях новые песни артистов, сотрудничающих с лейблами, которые ушли с российского рынка после начала специальной военной операции.
РБК: в «Яндекс Музыке» появились песни ушедших из России иностранных артистов
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РБК.

Отмечается, что распространение песен происходит на основе специального алгоритма подбора музыки для каждого пользователя на основе его личных предпочтений.

Так, пишет издание, по состоянию на 11 января в сервисе доступны песни из новых альбомов рок-группы Rammstein (вышел из российского бизнеса 29 апреля 2022 года, лейбл — Universal Music), группы Måneskin (вышел из российского бизнеса 20 января 2023 года, лейбл — Sony Music Entertainment), певца Гарри Стайлза (20 мая 2022 года, Sony Music Entertainment) и других.

Уточняется, что композиции перечисленных артистов распространяются с официальными обложками альбомов, но без указания лейбла.

В информации об источнике песни указано, что композиция «загружена пользователем».

В пресс-службе «Яндекс Музыки» рассказали РБК, что возможность самостоятельно загружать аудиоконтент существует на сервисе с 2017 года.

В сентябре 2022 года Sony Music Group приняла решение полностью покинуть российский рынок.

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