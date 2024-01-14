РБК: в «Яндекс Музыке» появились песни ушедших из России иностранных артистов

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» начал выдавать своим пользователям в рекомендациях новые песни артистов, сотрудничающих с лейблами, которые ушли с российского рынка после начала специальной военной операции.

Об этом информирует РБК.

Отмечается, что распространение песен происходит на основе специального алгоритма подбора музыки для каждого пользователя на основе его личных предпочтений.

Так, пишет издание, по состоянию на 11 января в сервисе доступны песни из новых альбомов рок-группы Rammstein (вышел из российского бизнеса 29 апреля 2022 года, лейбл — Universal Music), группы Måneskin (вышел из российского бизнеса 20 января 2023 года, лейбл — Sony Music Entertainment), певца Гарри Стайлза (20 мая 2022 года, Sony Music Entertainment) и других.

Уточняется, что композиции перечисленных артистов распространяются с официальными обложками альбомов, но без указания лейбла.

В информации об источнике песни указано, что композиция «загружена пользователем».

В пресс-службе «Яндекс Музыки» рассказали РБК, что возможность самостоятельно загружать аудиоконтент существует на сервисе с 2017 года.

В сентябре 2022 года Sony Music Group приняла решение полностью покинуть российский рынок.