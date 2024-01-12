В Тверской области утвердили границы особо охраняемых природных территорий

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл заседание президиума правительства региона. В частности, обсуждались вопросы сохранения природных ресурсов и экологии.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Утверждены паспорта и границы особо охраняемых природных территорий регионального значения, среди которых памятники природы: парк «Полустова гора» и овраг Костинский в Зубцовском округе, озеро Ветрицы и лесные насаждения вокруг, озеро Стерж и бор «Студенец» в Осташковском округе.

Эти территории имеют в том числе научное, природоохранное и рекреационное значение.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области появилась новая экологическая тропа «Шесть озёр».