RT в Telegram
Подпишись

В Тверской области утвердили границы особо охраняемых природных территорий

Короткая ссылка
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл заседание президиума правительства региона. В частности, обсуждались вопросы сохранения природных ресурсов и экологии.
В Тверской области утвердили границы особо охраняемых природных территорий
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Утверждены паспорта и границы особо охраняемых природных территорий регионального значения, среди которых памятники природы: парк «Полустова гора» и овраг Костинский в Зубцовском округе, озеро Ветрицы и лесные насаждения вокруг, озеро Стерж и бор «Студенец» в Осташковском округе.

Эти территории имеют в том числе научное, природоохранное и рекреационное значение.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области появилась новая экологическая тропа «Шесть озёр».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить