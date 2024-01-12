В Петербурге пройдёт концерт в честь завершения Года педагога
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на НКО «Центр поддержки социально-культурных инициатив».
«Гала-концерт неслучайно назван «Юлия Махалина «Преемственность традиций», он посвящён выдающимся балетным педагогам Геннадию Наумовичу Селюцкому, Ольге Николаевне Моисеевой и другим» — заявили в центре.
Среди участников — народный артист России Николай Мартон, прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, лауреат премии «Золотая маска» Фарух Рузиматов, приглашённый премьер Большого и Михайловского театров Иван Васильев и др.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области подвели итоги Года педагога и наставника.