В Петербурге пройдёт концерт в честь завершения Года педагога

На сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге 20 января состоится концерт в рамках фестиваля «Классика и современность». Он приурочен к завершению Года педагога и наставника.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на НКО «Центр поддержки социально-культурных инициатив». «Гала-концерт неслучайно назван «Юлия Махалина «Преемственность традиций», он посвящён выдающимся балетным педагогам Геннадию Наумовичу Селюцкому, Ольге Николаевне Моисеевой и другим» — заявили в центре. Среди участников — народный артист России Николай Мартон, прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, лауреат премии «Золотая маска» Фарух Рузиматов, приглашённый премьер Большого и Михайловского театров Иван Васильев и др. Ранее сообщалось, что в Калининградской области подвели итоги Года педагога и наставника.