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На Ямале ожидаются экстремальные холода до -44 °С 13—14 января

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Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило жителей Ямала, что в ближайшие выходные, 13 и 14 января, ожидается сильное похолодание — до -41…-44 °С.
На Ямале ожидаются экстремальные холода до -44 °С 13—14 января
  • Gettyimages.ru
  • © Grb

Об этом сообщает «Ямал 1».

По данным метеорологов, в ночь на субботу, 13 января, мороз усилится до -41 °С. Днём температура воздуха ожидается в пределах -32…-37 °С. В ночь с субботы на воскресенье температура упадёт до -39...-44 °С. Днём прогнозируется -34...-39 °С.

Резкое похолодание в выходные дни ожидается и в Ставропольском крае. Так, в ночь на 13 января похолодает до -18 °С, днём температура воздуха составит -9…-14 °С, пишет newstracker.ru.

В ночь на 14 января температура воздуха опустится до -23 °С, днём потеплеет до -9 °С.

Накануне стало известно, что в Крыму в третий раз продлили штормовое предупреждение. По прогнозу, в ближайшие дни в регионе температура воздуха понизится, выпадут осадки.

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