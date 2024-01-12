На Ямале ожидаются экстремальные холода до -44 °С 13—14 января
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Об этом сообщает «Ямал 1».
По данным метеорологов, в ночь на субботу, 13 января, мороз усилится до -41 °С. Днём температура воздуха ожидается в пределах -32…-37 °С. В ночь с субботы на воскресенье температура упадёт до -39...-44 °С. Днём прогнозируется -34...-39 °С.
Резкое похолодание в выходные дни ожидается и в Ставропольском крае. Так, в ночь на 13 января похолодает до -18 °С, днём температура воздуха составит -9…-14 °С, пишет newstracker.ru.
В ночь на 14 января температура воздуха опустится до -23 °С, днём потеплеет до -9 °С.
Накануне стало известно, что в Крыму в третий раз продлили штормовое предупреждение. По прогнозу, в ближайшие дни в регионе температура воздуха понизится, выпадут осадки.