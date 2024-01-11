RT в Telegram
Подпишись

В Крыму продлили штормовое предупреждение

Короткая ссылка
В Крыму в третий раз продлили штормовое предупреждение. По прогнозу, в ближайшие дни в регионе понизится температура воздуха и выпадут осадки.
В Крыму продлили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

В пятницу, 12 января, возможен мокрый снег и сильный гололёд. Ветер 15 — 20 м/с. На южном побережье и в горах — до 25 м/с.

В субботу, 13 января, температура ночью составит до -16 °С, на южном побережье до -10 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить