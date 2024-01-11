В Крыму продлили штормовое предупреждение

В Крыму в третий раз продлили штормовое предупреждение. По прогнозу, в ближайшие дни в регионе понизится температура воздуха и выпадут осадки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

В пятницу, 12 января, возможен мокрый снег и сильный гололёд. Ветер 15 — 20 м/с. На южном побережье и в горах — до 25 м/с.

В субботу, 13 января, температура ночью составит до -16 °С, на южном побережье до -10 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.