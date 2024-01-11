В ТиНАО построят девять культурных объектов

В Новой Москве построят девять культурных объектов в рамках адресной инвестиционной программы, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Школы искусств построят в поселениях Воскресенском, Краснопахорском, Щаповском, Первомайском и Московском», — сказал мэр.

По его словам, в зданиях будут концертные и хореографические залы, библиотеки, дошкольные классы.

Культурно-досуговые центры появятся в поселениях Внуковском, Михайлово-Ярцевском, Кленовском и в Троицке.

Объекты будут открывать по мере их готовности в период с 2024 по 2028 год.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Театральное закулисье» состоялось 18 экскурсий для московских школьников.