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Московские школьники посетили 18 экскурсий проекта «Театральное закулисье»

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В рамках проекта «Театральное закулисье» состоялось 18 экскурсий для московских школьников, заявил мэр Сергей Собянин.
Московские школьники посетили 18 экскурсий проекта «Театральное закулисье»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В частности, на экскурсиях в Московской театральной школе Олега Табакова дети не только увидели учебный театр, но и приняли участие в мастер-классе.

В Театре кукол имени Образцова гостям рассказали о многогранности мирового кукольного театра, а также о профессиях художника-оформителя и бутафора.

В Музее МХАТ школьники смогли осмотреть мемориальный кабинет Владимира Немировича-Данченко, гримёрку Константина Станиславского и устройство сцены.

Ранее сообщалось, что региональный этап Всероссийской олимпиады школьников начался в Москве.

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