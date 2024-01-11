Московские школьники посетили 18 экскурсий проекта «Театральное закулисье»

В рамках проекта «Театральное закулисье» состоялось 18 экскурсий для московских школьников, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В частности, на экскурсиях в Московской театральной школе Олега Табакова дети не только увидели учебный театр, но и приняли участие в мастер-классе.

В Театре кукол имени Образцова гостям рассказали о многогранности мирового кукольного театра, а также о профессиях художника-оформителя и бутафора.

В Музее МХАТ школьники смогли осмотреть мемориальный кабинет Владимира Немировича-Данченко, гримёрку Константина Станиславского и устройство сцены.

Ранее сообщалось, что региональный этап Всероссийской олимпиады школьников начался в Москве.