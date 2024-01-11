Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина родным и близким народного артиста СССР.

Телеграмма с соболезнованиями опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал Соломина великим актёром и хранителем легендарных традиций русского классического театра.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.

Актёр, режиссёр народный артист РСФСР Александр Калягин в беседе с газетой «Известия» выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина.