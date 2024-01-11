Александр Калягин назвал Юрия Соломина великим человеком

Актёр, режиссёр народный артист РСФСР Александр Калягин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина.

«Это был человек, который на все свои таланты актёрского мастерства был ещё и прекрасным худруком Малого театра. Можно посочувствовать сейчас и Малому театру, и людям, с которыми ему довелось работать, и семье его. Это что-то страшное, мне страшно, что уходят великие люди, просто великие», — заявил Калягин в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Соломин, несмотря на свой почтенный возраст, следил за тем, как проходит работа в театре.

Со своей стороны, актёр Михаил Филиппов в беседе с телеканалом «360» назвал смерть Соломина большим горем.

«Я полгода как в Малом театре. Я, наверное, последний артист, которого Юрий Мефодьевич пригласил в театр, я не успел с ним пообщаться и очень сожалею об этом. Это большое горе, большое горе», — сказал он.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.