Начался второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2024 года

Президентский фонд культурных инициатив запустил заявочную кампанию второго грантового конкурса 2024 года.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Подать заявки можно до 20 февраля. Их принимают от негосударственных НКО, коммерческих и муниципальных организаций (кроме казённых), а также ИП.

Проекты должны соответствовать таким направлениям, как «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».

«Уверен, что интерес к отбору проявят и новые участники конкурса, и те, кто доработает ранее поданные заявки и вновь направит их на оценку экспертам», — заявил генеральный директор фонда Роман Карманов.

Ранее сообщалось, что в Московской области объявили конкурс на лучшие учреждения культуры в сельской местности, а также лучших работников сельских учреждений культуры.