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Начался второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2024 года

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Президентский фонд культурных инициатив запустил заявочную кампанию второго грантового конкурса 2024 года.
Начался второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2024 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Подать заявки можно до 20 февраля. Их принимают от негосударственных НКО, коммерческих и муниципальных организаций (кроме казённых), а также ИП.

Проекты должны соответствовать таким направлениям, как «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».

«Уверен, что интерес к отбору проявят и новые участники конкурса, и те, кто доработает ранее поданные заявки и вновь направит их на оценку экспертам», — заявил генеральный директор фонда Роман Карманов.

Ранее сообщалось, что в Московской области объявили конкурс на лучшие учреждения культуры в сельской местности, а также лучших работников сельских учреждений культуры.

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