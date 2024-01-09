На подмосковном конкурсе определят лучшие сельские учреждения культуры

В Московской области объявили конкурс на лучшие учреждения культуры в сельской местности, а также лучших работников сельских учреждений культуры.

Конкурс организовало Министерство культуры и туризма области, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Цель конкурса — привлечь общественность к активному участию в культурной жизни Подмосковья и приобщить подрастающее поколение к лучшим образцам отечественного и зарубежного искусства, народной культуры, а также любительскому творчеству», — отметили в Минкультуры.

Итоги конкурса подведут в феврале.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что некоммерческие организации получили ресурсы для реализации 8 тыс. проектов при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году. Среди социальных инициатив — забота о здоровье детей и взрослых, поддержка семьи.