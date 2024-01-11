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В Театре Вахтангова назвали Соломина хранителем традиций

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Вице-президент и секретарь Союза театральных деятелей, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что народный артист СССР Юрий Соломин сохранял традиции, которые были заложены основателями при создании Малого театра.
В Театре Вахтангова назвали Соломина хранителем традиций
  • РИА Новости

«Юрий Мефодьевич был всегда непреклонен, он сохранял те традиции, которые были заложены самими основателями при создании Малого театра России», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, все работы Соломина в кино и театре — это не просто классика, а классика, обязательная к просмотру.

В свою очередь, актёр и режиссёр Александр Коршунов в беседе с телеканалом «360» назвал Соломина великим человеком и потрясающим актёром.

«Действительно великий человек, великий деятель нашего театра, актёр потрясающий, колоссального обаяния. Его всегда будут помнить», — отметил он.

По его словам, Соломин посвятил всю жизнь Малому театру и понимал его «колоссальное значение в русской культуре».

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.

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