В Театре Вахтангова назвали Соломина хранителем традиций

Вице-президент и секретарь Союза театральных деятелей, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что народный артист СССР Юрий Соломин сохранял традиции, которые были заложены основателями при создании Малого театра.

«Юрий Мефодьевич был всегда непреклонен, он сохранял те традиции, которые были заложены самими основателями при создании Малого театра России», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, все работы Соломина в кино и театре — это не просто классика, а классика, обязательная к просмотру.

В свою очередь, актёр и режиссёр Александр Коршунов в беседе с телеканалом «360» назвал Соломина великим человеком и потрясающим актёром.

«Действительно великий человек, великий деятель нашего театра, актёр потрясающий, колоссального обаяния. Его всегда будут помнить», — отметил он.

По его словам, Соломин посвятил всю жизнь Малому театру и понимал его «колоссальное значение в русской культуре».

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.