Княжевская: Москва — зелёный город, и в будущем он останется таким же

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что на территории столицы сейчас расположено более 140 особо охраняемых природных зон.

«Сейчас в городе более 140 особо охраняемых природных зон. Это весомый показатель, Москва — зелёный город, и в будущем он останется таким же», — сказала Княжевская в интервью «Интерфаксу».

Она отметила, что новые зелёные зоны могут быть созданы в рамках развития территорий бывших заводов, а также в ходе реализации других крупных проектов.

«При этом статус особо охраняемых природных территорий предполагает безусловные ограничения по их использованию; то есть их можно охранять, поддерживать, делать их доступными для города и горожан, но застраивать эти территории нельзя», — пояснила Княжевская.

Ранее Княжевская сообщила, что в Москве одобрили к строительству около 42 млн кв. м недвижимости в 2023 году.