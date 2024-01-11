Княжевская: Москва — зелёный город, и в будущем он останется таким же
- РИА Новости
«Сейчас в городе более 140 особо охраняемых природных зон. Это весомый показатель, Москва — зелёный город, и в будущем он останется таким же», — сказала Княжевская в интервью «Интерфаксу».
Она отметила, что новые зелёные зоны могут быть созданы в рамках развития территорий бывших заводов, а также в ходе реализации других крупных проектов.
«При этом статус особо охраняемых природных территорий предполагает безусловные ограничения по их использованию; то есть их можно охранять, поддерживать, делать их доступными для города и горожан, но застраивать эти территории нельзя», — пояснила Княжевская.
Ранее Княжевская сообщила, что в Москве одобрили к строительству около 42 млн кв. м недвижимости в 2023 году.