В Петербурге покажут спектакль «Ленинградский щелкунчик»

Премьера спектакля «Ленинградский щелкунчик» состоится 12 января в Санкт-Петербурге. Он поставлен по военно-исторической сказке Дениса Нефёдова.

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Постановку увидят дети из многодетных семей, кадеты, воспитанники детдомов, дети участников СВО.

«Совсем скоро, 27 января, наш город вместе со всей страной отметит важную историческую дату — 80-летие Ленинградской Победы. Мы очень серьёзно готовимся встретить этот юбилей», — заявил губернатор Александр Беглов.

По его словам, спектакль «Ленинградский щелкунчик» — это способ рассказать детям о героической истории защитников города.

Ранее сообщалось, что петербургских блокадников наградят почётным знаком в 2024 году.