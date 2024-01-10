В Петербурге покажут спектакль «Ленинградский щелкунчик»
Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Постановку увидят дети из многодетных семей, кадеты, воспитанники детдомов, дети участников СВО.
«Совсем скоро, 27 января, наш город вместе со всей страной отметит важную историческую дату — 80-летие Ленинградской Победы. Мы очень серьёзно готовимся встретить этот юбилей», — заявил губернатор Александр Беглов.
По его словам, спектакль «Ленинградский щелкунчик» — это способ рассказать детям о героической истории защитников города.
Ранее сообщалось, что петербургских блокадников наградят почётным знаком в 2024 году.