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В Ижевске проведут городской студенческий бал 25 января

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В ижевском Доме дружбы народов 25 января состоится городской студенческий бал.
В Ижевске проведут городской студенческий бал 25 января
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отметили организаторы мероприятия, от каждого образовательного учреждения города примут участие не менее пяти пар. Участники исполнят полонез, фигурный вальс, падеграс, галопад-контрданс, падекатр и испанский вальс.

Парам рекомендуется следовать дресс-коду, соответствующему стилю XIX века.

Заявки на участие принимаются до 22 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что исторический фестиваль «Волочаевские дни» пройдёт в Хабаровске.

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