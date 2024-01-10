В Ижевске проведут городской студенческий бал 25 января
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Как отметили организаторы мероприятия, от каждого образовательного учреждения города примут участие не менее пяти пар. Участники исполнят полонез, фигурный вальс, падеграс, галопад-контрданс, падекатр и испанский вальс.
Парам рекомендуется следовать дресс-коду, соответствующему стилю XIX века.
Заявки на участие принимаются до 22 января 2024 года.
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