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Объявлена дата выхода сериала «Сергий против нечисти. Яга»

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Сериал «Сергий против нечисти. Яга» с Романом Маякиным, Лукерьей Ильяшенко и Еленой Подкаминской выйдет 1 февраля в онлайн-кинотеатре KION.
Объявлена дата выхода сериала «Сергий против нечисти. Яга»
  • Кадр из сериала «Сергий против нечисти. Яга»
  • © Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Этот проект станет третьей частью истории о приключениях борцов с фольклорной нечистью Сергия и Кати, живущих в современной Москве. На этот раз им придётся сразиться со злодейкой Ягой — её сыграет Подкаминская. 

Роли также исполнят Ирина Розанова, Ян Цапник, Дмитрий Красилов, Дмитрий Хрусталёв, Михаил Тарабукин, Дмитрий Губерниев, Яна Кошкина и другие. За режиссуру отвечает Андрей Волгин («Балканский рубеж»).

Ранее в сети вышел комедийный сериал  «Успешный». 

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