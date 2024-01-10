Объявлена дата выхода сериала «Сергий против нечисти. Яга»
- Кадр из сериала «Сергий против нечисти. Яга»
- © Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Этот проект станет третьей частью истории о приключениях борцов с фольклорной нечистью Сергия и Кати, живущих в современной Москве. На этот раз им придётся сразиться со злодейкой Ягой — её сыграет Подкаминская.
Роли также исполнят Ирина Розанова, Ян Цапник, Дмитрий Красилов, Дмитрий Хрусталёв, Михаил Тарабукин, Дмитрий Губерниев, Яна Кошкина и другие. За режиссуру отвечает Андрей Волгин («Балканский рубеж»).
Ранее в сети вышел комедийный сериал «Успешный».