«У вас три секунды на ответ»: в сети выходит сериал «Успешный»

1 января в онлайн-кинотеатре KION стартует показ многосерийного комедийного проекта «Успешный», сюжет которого вращается вокруг незадачливого бизнес-тренера и хронического неудачника Саши, чей экранный образ воплотил Артём Сучков. Молодой человек обладает лишь одним феноменальным даром — он никогда не унывает. В отличие от второго героя — миллиардера Калугина (Владимир Сычёв), находящегося на вершине жизни, но не получающего от неё никакого удовольствия. Подробнее о сериале — в материале RT.

В первый день 2024 года в онлайн-кинотеатре KION выходит новый комедийный сериал «Успешный». В центре сюжета — два совершенно противоположных персонажа: коуч Саша (основная профессия которого — продавец электроники), производящий впечатление слегка наивного, но очень мотивированного дурачка, и жёсткий, властный и целеустремлённый миллиардер Олег Калугин, потерявший всякий вкус к жизни.

Девушка Саши Таня (Александра Власова) не выдерживает отношений с излишне позитивным молодым человеком и бросает его прямо перед его «звёздным часом» — тренингом топ-менеджеров компании «Калзолото», провести который его пригласил Калугин. Причём задумкой олигарха было доказать коллегам бесполезность мотивационных спикеров.

В ходе выступления молодого человека происходит инцидент: Калугина пытаются застрелить, но ранят Сашу. Бизнесмен решает замять происшествие, оплачивает герою лечение и выдаёт $20 тыс. наличными. Тот умудряется сразу вложить деньги в сомнительные акции и потерять всю сумму. Впрочем, его это не повергает в шок, а ситуация вообще не является необычной: влипает в мутные схемы персонаж с завидной регулярностью, зарабатывая и теряя всё в мгновение ока.

В то же время Олег никак не может выбросить жизнерадостного парня из головы, не в силах понять, как «полный ноль» в его системе координат остаётся позитивным и оптимистичным, не имея ровным счётом ничего. Ведь самого олигарха впечатлить невозможно: дорогое вино и люксовая еда кажутся пресными, общение с женщинами не доставляет удовольствия, семья откровенно раздражает. Решение находится быстро: Калугин нанимает Сашу в качестве тренера личностного роста, но не перестаёт подшучивать и даже издеваться над молодым человеком, чья жизнь кажется ему нелепой и бессмысленной.

Авторы сериала поднимают в нём сразу несколько серьёзных проблем. Первая — это актуальная тема тренеров, коучей, мотивационных спикеров и прочих экспертов, которые обучают достижению успеха. Причём зачастую эта гонка превращается в бесконечный бег по кругу, где уже непонятно, в чём именно цель — в получении результата или стремлении к нему. Постановщик проекта Илья Куликов отмечал, что одной из своих задач он видел именно демонстрацию неприглядных сторон современной «философии».

«Что такое успех? У вас есть три секунды, чтобы ответить на этот вопрос, — говорит Саша в начале первой серии и сам же отвечает: — Деньги!»

Кадр из сериала «Успешный»

© KION

Из этого ответа вытекает вторая тема — довольно банальный постулат «не в деньгах счастье». На примере двух совершенно разных героев авторы сериала слегка утрированно демонстрируют, что можно быть абсолютно счастливым, не имея ничего, и столь же несчастным, будучи богачом. Сложно сказать, насколько с этим согласится зрительская аудитория, тем более что подаётся материал не всегда убедительно. Если Сычёв со своей ролью справляется на отлично, прекрасно передавая переживания персонажа даже одной мимикой, то его коллеге по съёмочной площадке Артёму Сучкову иногда поверить становится сложно. Возникает впечатление, что авторы сериала и исполнитель роли так и не сошлись во мнениях, кто же такой Саша — умный человек, попавший в сеть определённого рода заблуждений, или всё же дурак и к нему уже не может быть вопросов — настолько полярно меняется поведение героя в рамках одной серии.

Третья ключевая тема, заложенная в сериал, — это необходимость оставаться человеком вне зависимости от обстановки вокруг. В первых сериях у главных героев есть с этим пунктом сложности: Саша слишком наивен и позитивно мотивирован настолько, что не способен объективно оценивать реальность в погоне за личным успехом. Как следствие, он зачастую ведёт себя слишком легкомысленно, допускает глупые ошибки и не способен ценить то, что у него есть, воспринимая каждую проблему через призму шаблонов-тренингов. Его антипод Олег — это жёсткий, брутальный персонаж, отчаянно пытающийся вернуть себе хоть какие-то положительные эмоции, но при этом не стесняющийся откровенно издеваться над теми, кто ниже его по положению. Так, например, узнав о злоключениях Саши в первый день найма, Калугин приводит его в свой ресторан, где собираются сливки общества, выводит на сцену и предлагает рассказать окружающим о произошедшем, чтобы развлечь их, после чего указывает молодому человеку на ничтожность его жизни и стремлений.

Вместе с тем нельзя не отметить сценарий и удачные комедийные моменты, которые весьма органично переплетаются с драматическими эпизодами. Отдельного внимания заслуживает самая напряжённая сцена второй серии, где разочарованный олигарх отбирает пистолет у одного из своих охранников и в порыве эмоций приставляет его к своей голове. Без преувеличений, это очень сильный момент, динамика которого полностью держится на игре Сычёва. Тем забавнее смотрится эпизод «разрядки», где Олег, последовав совету Саши, покупает себе шаурму в уличном киоске и внезапно понимает, что она вкусная, хотя до этого выплюнул кусок дорогого бургера с котлетой из элитной говядины, заявив, что он «как бумага».

«Успешный» — это своеобразная современная сатирическая притча о поиске счастья и своего места в жизни, местами наивная, местами банальная, но любопытная как с точки зрения отдельных сюжетных поворотов, так и своей подачей. Сериал хорошо удерживает внимание, не давая заскучать и удивляя неожиданными выходками и приключениями героев, а уместный юмор качественно разбавляет философские и драматические моменты.