Около 115 тысяч человек побывали на новогодних концертах в Москве

На праздничных новогодних концертах в Москве с 31 декабря 2023 года по 3 января 2024-го выступили более 1,6 тыс. артистов. Мероприятия проходили на 12 городских площадках, их посетили в общей сложности 115 тыс. гостей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента культуры столицы Алексея Фурсина, некоторые москвичи даже встретили на этих площадках Новый год и смогли посмотреть поздравления Владимира Путина и Сергея Собянина.

Дискотеки, огненные шоу, концерты и другие активности проходили на аллее Космонавтов на ВДНХ, в парках «Измайловский», «Ходынское поле», «Митино», музее-заповеднике «Царицыно» и на окружных площадках в Печатниках, Южном Бутово, Солнцево, Ново-Переделкино, Зеленограде, Троицке и поселении Московский.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходил на 36 городских площадках.