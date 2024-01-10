Около 115 тысяч человек побывали на новогодних концертах в Москве
- АГН «Москва»
- © Киселев Сергей
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента культуры столицы Алексея Фурсина, некоторые москвичи даже встретили на этих площадках Новый год и смогли посмотреть поздравления Владимира Путина и Сергея Собянина.
Дискотеки, огненные шоу, концерты и другие активности проходили на аллее Космонавтов на ВДНХ, в парках «Измайловский», «Ходынское поле», «Митино», музее-заповеднике «Царицыно» и на окружных площадках в Печатниках, Южном Бутово, Солнцево, Ново-Переделкино, Зеленограде, Троицке и поселении Московский.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходил на 36 городских площадках.