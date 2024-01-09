RT в Telegram
Подпишись

Додик: культурные связи Республики Сербской и России будут укрепляться

Короткая ссылка
Сотрудничество Республики Сербской и России в сфере культуры продолжит укрепляться. Об этом заявил президент энтитета Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Додик: культурные связи Республики Сербской и России будут укрепляться
  • AP
  • © Radivoje Pavicic

В сообщении, которым Додик поделился на своей странице в социальной сети X, он проинформировал о прибытии в Баня-Луку актёров Александринского театра и подчеркнул, что культурные связи «братских народов» продолжат укрепляться.

«Совместное сотрудничество театров Республики Сербской и Российской Федерации, а также развитие культурных связей между братскими народами в предстоящий период будут более крепкими и успешными», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Республике Сербской открылись Дни Александринского театра. Они проходят в городе Баня-Лука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить