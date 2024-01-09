Додик: культурные связи Республики Сербской и России будут укрепляться

Сотрудничество Республики Сербской и России в сфере культуры продолжит укрепляться. Об этом заявил президент энтитета Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

В сообщении, которым Додик поделился на своей странице в социальной сети X, он проинформировал о прибытии в Баня-Луку актёров Александринского театра и подчеркнул, что культурные связи «братских народов» продолжат укрепляться.

«Совместное сотрудничество театров Республики Сербской и Российской Федерации, а также развитие культурных связей между братскими народами в предстоящий период будут более крепкими и успешными», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Республике Сербской открылись Дни Александринского театра. Они проходят в городе Баня-Лука.