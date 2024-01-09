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Дни Александринского театра открылись в Республике Сербской

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Во вторник, 9 января, в Республике Сербской открылись Дни Александринского театра. Они пройдут в городе Баня-Лука. Акция приурочена к национальному празднику — Дню Республики Сербской.
Дни Александринского театра открылись в Республике Сербской
  • Gettyimages.ru
  • © danr13

Для открытия программы выбран моноспектакль народного артиста России Петра Семака «Евгений Онегин. Главы из романа». Режиссёр — Игорь Волков.

Кроме того, Семак проведёт мастер-класс для студентов Академии искусств Университета Баня-Луки.

«Дни Александринского театра в Республике Сербской открывают цикл наших зарубежных гастрольных проектов в 2024 году и становятся уже доброй традицией для национальных театров России и Республики Сербской», — заявил директор театра Сергей Емельянов.

По его словам, Национальный театр Республики Сербской приглашён к участию в Международном театральном фестивале «Александринский» осенью 2024 года в Санкт-Петербурге.

В рамках деловой программы также запланировано подписание соглашения о сотрудничестве Александринского театра и Академии искусств Университета Баня-Луки.

Проект реализуется при поддержке президента Республики Сербской Милорада Додика.

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