Защита певца Шарлота будет просить суд выпустить его из СИЗО

Защита певца Шарлота будет просить суд выпустить артиста из СИЗО, выяснил RT.

«Мы будем настаивать на домашнем аресте или запрете определённых действий», — рассказал адвокат Алексей Лапузин.

2 декабря суд в Самаре избрал меру пресечения певцу, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, — его заключили под стражу.

В СИЗО он будет находиться до 24 января.

25-летний артист признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.