Защита певца Шарлота будет просить суд выпустить его из СИЗО
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«Мы будем настаивать на домашнем аресте или запрете определённых действий», — рассказал адвокат Алексей Лапузин.
2 декабря суд в Самаре избрал меру пресечения певцу, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, — его заключили под стражу.
В СИЗО он будет находиться до 24 января.
25-летний артист признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.