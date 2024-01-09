Иркутский зоопарк объявил о сборе новогодних ёлок

Иркутский зоопарк запустил акцию по сбору новогодних ёлок. Лапник в зоосаде используют как подстилку в вольерах.

Об этом сообщает ОТР.

Также хвоя является источником витаминов и природным антисептиком.

«Ёлочки нам везут очень много людей... нам даже привозят ёлочки, которые не продаются. То есть это компании могут быть и частники, которые продают ёлки», — заявила замдиректора зоопарка Жанна Сартакова.

Ранее в пресс-службе Роскачества объяснили RT, какие есть способы утилизировать живую новогоднюю ель и как подготовить дерево к сдаче на переработку.