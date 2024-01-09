RT в Telegram
Подпишись

Иркутский зоопарк объявил о сборе новогодних ёлок

Короткая ссылка
Иркутский зоопарк запустил акцию по сбору новогодних ёлок. Лапник в зоосаде используют как подстилку в вольерах.
Иркутский зоопарк объявил о сборе новогодних ёлок
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Platt

Об этом сообщает ОТР.

Также хвоя является источником витаминов и природным антисептиком.

«Ёлочки нам везут очень много людей... нам даже привозят ёлочки, которые не продаются. То есть это компании могут быть и частники, которые продают ёлки», — заявила замдиректора зоопарка Жанна Сартакова.

Ранее в пресс-службе Роскачества объяснили RT, какие есть способы утилизировать живую новогоднюю ель и как подготовить дерево к сдаче на переработку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить