Иркутский зоопарк объявил о сборе новогодних ёлок
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Об этом сообщает ОТР.
Также хвоя является источником витаминов и природным антисептиком.
«Ёлочки нам везут очень много людей... нам даже привозят ёлочки, которые не продаются. То есть это компании могут быть и частники, которые продают ёлки», — заявила замдиректора зоопарка Жанна Сартакова.
Ранее в пресс-службе Роскачества объяснили RT, какие есть способы утилизировать живую новогоднюю ель и как подготовить дерево к сдаче на переработку.