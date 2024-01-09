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Гарик Мартиросян рассказал о программе «Ярче звёзд»

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Юморист, телеведущий и продюсер Гарик Мартиросян рассказал подробности о программе «Ярче звёзд».
Гарик Мартиросян рассказал о программе «Ярче звёзд»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Разные были шоу перевоплощений. «Ярче звёзд» отличается тем, что мы ставим во главу угла не только внешнюю схожесть со звёздами, которых пародируют люди. С помощью пластического грима любого человека можно сделать похожим на другого. Может, это будет немного несуразно и смешно, но тем не менее зритель поймёт, что это Майкл Джексон, а это Григорий Лепс и так далее. А в нашем шоу — комплексно. И движения, и энергетика, и тембр, и глаза», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в других проектах принимают участие профессионалы, а в данной ситуации — обычные люди.

Как отметил Мартиросян, для него это большая радость, что такие люди перевоплощаются в знаменитостей и добиваются успеха.

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