Режиссёр Тайманова назвала современное телевидение интересным миром

Заслуженный деятель искусств России, режиссёр Ирина Тайманова рассказала, как относится к современному телевидению.

Сейчас модно говорить, что телевизор смотреть не стоит, но современное телевидение — это целый мир, в котором каждый может найти для себя что-то интересное, поделилась она размышлениями в интервью «Петербургскому дневнику».

«Лично я ценю канал «Культура», с удовольствием смотрю ТВЦ, там с уважением говорят об актёрах и режиссёрах. На Первом канале я смотрю новостные программы, включаю и Общественное телевидение России. И всем коллегам желаю творческих удач», — сказала Тайманова.

На Ленинградское телевидение она пришла в 1968 году и проработала там почти 50 лет.

«Я горжусь, что полвека отдала телевидению, в чём-то была первооткрывателем», — призналась Тайманова.

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