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Синоптик Шувалов заявил о росте вероятности засух в Северном полушарии

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.
Синоптик Шувалов заявил о росте вероятности засух в Северном полушарии
  • Gettyimages.ru
  • © rawfile redux

«Можно говорить о том, что у нас будет повышенная повторяемость засух, но сказать, где и когда, сейчас практически невозможно… Однако вероятность засух в Северном полушарии очень сильно возрастает», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По мнению специалиста, помимо засух ожидаются также сильные и продолжительные осадки из-за резких провалов и меридиональных процессов.

«То, что мы сейчас наблюдаем у себя, когда мы из мартовской оттепели влетели в тридцатиградусные морозы в средней полосе европейской части России… Та же самая дробность и дёрганность погоды будет характерна и для всего 2024 года», — отметил Шувалов.

Синоптик обратил внимание на то, что количество стихийных погодных явлений в 2024 году будет больше, чем в 2023 году.

«Если сравнивать десятилетие начала XXI века и последние десять лет, то повторяемость стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений возросла на десятки процентов», — заключил Шувалов.

Ранее метеоролог КФУ Тимур Аухадеев прокомментировал нехватку осадков в Татарстане в начале января.

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