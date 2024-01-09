Синоптик рассказал о нехватке осадков в Татарстане в начале января

Метеоролог КФУ Тимур Аухадеев прокомментировал нехватку осадков в Татарстане в начале января.

«Выпало всего 5,7 мм осадков за восемь дней января», — заявил специалист в беседе с «Бизнес Online».

Как отметил синоптик, снег испаряется быстрее, чем выпадает, несмотря на отрицательную температуру.

При этом, по словам Аухадеева, это не грозит снежному покрову.

«Сейчас он составляет 39 см, а норма — 31 мм. То есть даже в таких условиях показатели выше нормы», — заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что потепление, которое наступит в Москве в четверг, 11 января, будет недолгим.