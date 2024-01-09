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Из-за непогоды в Севастополе перевели на усиленный режим городские службы

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Из-за штормового предупреждения в Севастополе перевели на усиленный режим работы городские службы.
Из-за непогоды в Севастополе перевели на усиленный режим городские службы
  • Gettyimages.ru
  • © Yevgen Timashov

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство города.

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