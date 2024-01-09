Из-за непогоды в Севастополе перевели на усиленный режим городские службы

Из-за штормового предупреждения в Севастополе перевели на усиленный режим работы городские службы.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство города.

В разных районах дежурит 25 единиц техники. Специалисты отслеживают ситуацию на дорогах в круглосуточном режиме.

И. о. замгубернатора Павел Иено советует водителям не выезжать на летней резине.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что потепление, которое наступит в Москве в четверг, 11 января, будет недолгим.