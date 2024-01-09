Из-за непогоды в Севастополе перевели на усиленный режим городские службы
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство города.
В разных районах дежурит 25 единиц техники. Специалисты отслеживают ситуацию на дорогах в круглосуточном режиме.
И. о. замгубернатора Павел Иено советует водителям не выезжать на летней резине.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что потепление, которое наступит в Москве в четверг, 11 января, будет недолгим.