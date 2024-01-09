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Синоптик Мокеева назвала морозы в Нижегородской области рекордно долгими

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Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева прокомментировала продолжительные морозы в Нижегородской области.
Синоптик Мокеева назвала морозы в Нижегородской области рекордно долгими
  • Gettyimages.ru
  • © Alx_Yago

«По нашим данным, до 13-го числа в Нижнем Новгороде и окрестностях сохранится аномально холодная погода. Но после 9 января температура уже не опустится до -30 °С, будет теплее», — сказала она в беседе с newsnn.ru.

По её словам, ранее более продолжительные морозы приходили в регион в середине ХХ века.

«Очень длинный период аномальных холодов. Бывали длиннее, конечно, периоды, но только в начале 40-х годов», — добавила Мокеева.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что потепление, которое наступит в Москве в четверг, 11 января, будет недолгим.

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