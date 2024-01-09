В Тюменской области объявили штормовое предупреждение на 10 января

В ГУ МЧС Тюменской области объявили штормовое предупреждение на 10 января.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление.

«10 января в Тюменской области в дневные часы ожидается снег, в юго-восточных районах — местами сильный снег. В отдельных районах порывы ветра до 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы», — рассказали в МЧС.

Также стало известно, что ГИБДД Кузбасса предупредила жителей региона об ухудшении погодных условий, передаёт издание «Сiбдепо» со ссылкой на ведомство.

Так, в среду, 10 января, в регионе местами ожидается метель, гололедица и снежные заносы, ветер с порывами до 28 м/с ночью и до 25 м/с днём.

Водителей призвали учитывать дорожные и погодные условия для безопасной езды. Пешеходам рекомендовано использовать световозвращающие элементы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что потепление, которое наступит в Москве в четверг, 11 января, будет недолгим.