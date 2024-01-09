В Тюменской области объявили штормовое предупреждение на 10 января
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление.
«10 января в Тюменской области в дневные часы ожидается снег, в юго-восточных районах — местами сильный снег. В отдельных районах порывы ветра до 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы», — рассказали в МЧС.
Также стало известно, что ГИБДД Кузбасса предупредила жителей региона об ухудшении погодных условий, передаёт издание «Сiбдепо» со ссылкой на ведомство.
Так, в среду, 10 января, в регионе местами ожидается метель, гололедица и снежные заносы, ветер с порывами до 28 м/с ночью и до 25 м/с днём.
Водителей призвали учитывать дорожные и погодные условия для безопасной езды. Пешеходам рекомендовано использовать световозвращающие элементы.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что потепление, которое наступит в Москве в четверг, 11 января, будет недолгим.