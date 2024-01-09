Синоптик Колесов: оттепель в Петербурге продлится до 11 января

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в соцсетях сообщил, что максимальная температура воздуха в городе днём 9 января достигнет +1 °С.

Оттепель в Петербурге будет кратковременной и продлится до четверга, 11 января, отметил специалист.

«Морозный характер погоды начнёт восстанавливаться, и температура воздуха вернётся к привычным -10…-15 °С», — цитирует синоптика ИА «Росбалт» со ссылкой на его Telegram-канал.

Наряду с этим стало известно, что 10 января на территории Удмуртии установится морозная погода, ночные температуры могут достигать -30…-31 °С. Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС и региональный Гидрометцентр.

Жителей региона попросили соблюдать меры предосторожности.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что потепление, которое наступит в Москве в четверг, 11 января, будет недолгим.