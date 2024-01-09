Более 61 тысячи человек на каникулах посетили Ёлку мэра Москвы в Гостином Дворе

Ёлку мэра Москвы в Гостином Дворе в период с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024-го посетили более 61 тыс. человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Для гостей подготовили две программы: музыкальный спектакль «Новый год наоборот» и интерактив с играми и развлечениями. В мероприятиях были задействованы 150 артистов.

Ёлку посетили дети, которые выделились в учёбе и спорте, лауреаты различных олимпиад, конкурсов и правительственных премий, а также дети из числа семей мобилизованных и из новых регионов России. В общей сложности им вручили около 38 т сладостей.

В декабре НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходил на 36 городских площадках.