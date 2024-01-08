В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли пять участков трасс
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Госавтоинспекция Алтайского края информирует о временном ограничении движения для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий — порывистым ветром до 25 м/с, отсутствием видимости, снегом и метелью», — говорится в сообщении.
Ранее профессор, доктор медицинских наук врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с RT рассказала о признаках обморожения и правилах оказания первой помощи.