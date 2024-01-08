В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли пять участков трасс

Пять участков трасс перекрыли в Алтайском крае из-за сильного ветра, метели и плохой видимости.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Госавтоинспекция Алтайского края информирует о временном ограничении движения для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий — порывистым ветром до 25 м/с, отсутствием видимости, снегом и метелью», — говорится в сообщении.

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