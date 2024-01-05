RT в Telegram
Подпишись

Стали известны детали смерти режиссёра Елены Демидовой

Короткая ссылка
Светлана Демидова, дочь скончавшейся сценаристки и режиссёра Елены Демидовой, рассказала детали её смерти.
Стали известны детали смерти режиссёра Елены Демидовой
  • РИА Новости

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление дочери Демидовой, 30 декабря у режиссёра случился приступ васкулита и очень болели ноги.

«Мама переживала про кино, болеть ей некогда было», — отметила Светлана.

Демидовой вызвали скорую, и прибывшим медикам не понравилось состояние её ног и сердца. 

«У меня её забрали, а в пять часов мне позвонили», — добавила дочь покойной.

Ранее сообщалось, что режиссёр, сценарист Елена Демидова скончалась на 60-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить