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В Сочи объявлено экстренное предупреждение о подъёме уровня рек

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МЧС объявило экстренное предупреждение о подъёме уровня рек в Сочи. До конца суток в городе из-за прогнозируемых дождей ожидаются «подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок».

«В горной зоне возрастает риск схода селей малого объёма», — заявляет министерство.

В конце декабря один человек погиб при падении дерева во время непогоды в Сочи.

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