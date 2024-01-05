В Сочи объявлено экстренное предупреждение о подъёме уровня рек

МЧС объявило экстренное предупреждение о подъёме уровня рек в Сочи. До конца суток в городе из-за прогнозируемых дождей ожидаются «подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок».

«В горной зоне возрастает риск схода селей малого объёма», — заявляет министерство. В конце декабря один человек погиб при падении дерева во время непогоды в Сочи.