Microsoft добавит для ПК с Windows 11 новую клавишу подключения к ИИ

Компания Microsoft собирается добавить в клавиатуру своих персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11 клавишу, которая будет подключать к искусственному интеллекту. Об этом сообщил корпоративный вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди.

«Сегодня мы рады сделать следующий значительный шаг вперёд и представить клавишу Copilot на персональных компьютерах с Windows 11», — написал он в блоге компании.

По словам Мехди, появление такой клавиши станет первым значительным изменением клавиатуры компьютеров с операционной системой Windows. Copilot будет находиться рядом с клавишей Windows.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество может перейти на трёхдневную рабочую неделю в случае развития искусственного интеллекта.