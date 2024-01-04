Microsoft добавит для ПК с Windows 11 новую клавишу подключения к ИИ
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«Сегодня мы рады сделать следующий значительный шаг вперёд и представить клавишу Copilot на персональных компьютерах с Windows 11», — написал он в блоге компании.
По словам Мехди, появление такой клавиши станет первым значительным изменением клавиатуры компьютеров с операционной системой Windows. Copilot будет находиться рядом с клавишей Windows.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество может перейти на трёхдневную рабочую неделю в случае развития искусственного интеллекта.