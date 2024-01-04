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Microsoft добавит для ПК с Windows 11 новую клавишу подключения к ИИ

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Компания Microsoft собирается добавить в клавиатуру своих персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11 клавишу, которая будет подключать к искусственному интеллекту. Об этом сообщил корпоративный вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди.
Microsoft добавит для ПК с Windows 11 новую клавишу подключения к ИИ
  • Gettyimages.ru
  • © Gary Hershorn

«Сегодня мы рады сделать следующий значительный шаг вперёд и представить клавишу Copilot на персональных компьютерах с Windows 11», — написал он в блоге компании.

По словам Мехди, появление такой клавиши станет первым значительным изменением клавиатуры компьютеров с операционной системой Windows. Copilot будет находиться рядом с клавишей Windows.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество может перейти на трёхдневную рабочую неделю в случае развития искусственного интеллекта.

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