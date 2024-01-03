Синоптик: до начала следующей недели ночью в Москве ожидается ниже -20 °С

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, что над Россией стоит холодная аномалия.

Специалист обратил особое внимание на то, что в Москве сегодня прогнозируется -25...-26 °С.

«Этот холод остаётся ещё и завтра-послезавтра. В целом только ко вторнику у нас ночью будет -15...-20 °С, а до вторника у нас ночью — ниже -20 °С», — рассказал Цыганков.

Он отметил, что особо сильные холода в европейской части России зафиксированы в Коми, в Великом Устюге, где сегодня ночью было около -37 °С, и в Твери.

«По Московской области самые холодные Дмитров и Клин. Холодно было и в Петербурге, около -27 °С», — добавил синоптик.

По его словам, тепло осталось в самых южных районах России — Крыму и Ростове-на-Дону.

«Там ещё слабый плюс днём. В общем, стоит холодная аномалия», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первая пятидневка в Москве и Подмосковье будет крайне холодной.