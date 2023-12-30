Умер британский актёр Том Уилкинсон
- Gettyimages.ru
- © Tim P. Whitby
Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на близких актёра.
«С большой печалью семья Тома Уилкинсона сообщает, что он внезапно скончался дома 30 декабря. Его жена и семья были с ним», — говорится в заявлении его агента от имени семьи.
Уточняется, что он дважды номинировался на премию «Оскар» за роли в фильмах «В спальне» и «Майкл Клейтон», а также получал другие кинонаграды за свои роли.
Ранее звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер от воздействия кетамина.