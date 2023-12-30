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Умер британский актёр Том Уилкинсон

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Британский актёр Том Уилкинсон скончался в возрасте 75 лет.
Умер британский актёр Том Уилкинсон
  • Gettyimages.ru
  • © Tim P. Whitby

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на близких актёра.

«С большой печалью семья Тома Уилкинсона сообщает, что он внезапно скончался дома 30 декабря. Его жена и семья были с ним», — говорится в заявлении его агента от имени семьи.

Уточняется, что он дважды номинировался на премию «Оскар» за роли в фильмах «В спальне» и «Майкл Клейтон», а также получал другие кинонаграды за свои роли.

Ранее звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер от воздействия кетамина.

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