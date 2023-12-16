NYT: звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер от воздействия кетамина

Результаты вскрытия показали, что звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер от острого воздействия кетамина.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на отчёт судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Как заявили в офисе коронера, в организме Перри также был найден опиоид бупренорфин.

Издание объясняет, что кетамин является мощным обезболивающим средством и используется для терапии депрессии, посттравматического стрессового расстройства и при других проблемах с психикой. Отмечается, что Перри проходил инфузионную терапию кетамином примерно за полторы недели до смерти.

Как говорится в отчёте, кетамин, обнаруженный в организме актёра на момент смерти, при этом не мог быть результатом инфузионной терапии, так как период полувыведения данного препарата составляет несколько часов.

Мэттью Перри скончался 28 октября в собственном доме в Калифорнии. Ассистент актёра обнаружил его тело в джакузи.