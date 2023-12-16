RT в Telegram
Подпишись

NYT: звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер от воздействия кетамина

Короткая ссылка
Результаты вскрытия показали, что звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер от острого воздействия кетамина.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на отчёт судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Как заявили в офисе коронера, в организме Перри также был найден опиоид бупренорфин.

Издание объясняет, что кетамин является мощным обезболивающим средством и используется для терапии депрессии, посттравматического стрессового расстройства и при других проблемах с психикой. Отмечается, что Перри проходил инфузионную терапию кетамином примерно за полторы недели до смерти.

Как говорится в отчёте, кетамин, обнаруженный в организме актёра на момент смерти, при этом не мог быть результатом инфузионной терапии, так как период полувыведения данного препарата составляет несколько часов.

Мэттью Перри скончался 28 октября в собственном доме в Калифорнии. Ассистент актёра обнаружил его тело в джакузи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить