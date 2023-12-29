Большинство россиян посмотрят «Иронию судьбы» под Новый год
- Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам 39% участников опроса, они смотрят этот фильм всей семьёй каждый год, ещё 18% всегда включают советские новогодние фильмы фоном.
Как утверждают 30% респондентов, они видели «Иронию судьбы» много раз и в этом году они будут смотреть что-то другое.
Ещё 7% опрошенных ещё не решили, смотреть эту ленту или нет.
Оставшиеся 6% заявили, что ни разу не видели фильм.
Опрос проходил в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о программе новогодних мероприятий.