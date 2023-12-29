Большинство россиян посмотрят «Иронию судьбы» под Новый год

Согласно новому исследованию, 57% россиян посмотрят фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром» под Новый год.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам 39% участников опроса, они смотрят этот фильм всей семьёй каждый год, ещё 18% всегда включают советские новогодние фильмы фоном.

Как утверждают 30% респондентов, они видели «Иронию судьбы» много раз и в этом году они будут смотреть что-то другое.

Ещё 7% опрошенных ещё не решили, смотреть эту ленту или нет.

Оставшиеся 6% заявили, что ни разу не видели фильм.

Опрос проходил в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о программе новогодних мероприятий.