В Самарской области назвали лауреатов регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

В Самарской области объявили лауреатов регионального фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Всего поступило 125 видеозаписей от участников, представлявших 21 город и район региона. Это рекордный показатель за пять лет.

За право представлять область на окружном этапе боролись десять коллективов.

Победили творческая мастерская «Юные гении» и театральная студия Дворца культуры «Россия» из Отрадного.

Итоги фестиваля будут подведены 27 марта.

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о завершении капитального ремонта Нового Молодёжного театра.