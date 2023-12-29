Собянин анонсировал новогоднюю программу в парках Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новогоднюю ночь в столице праздничные программы пройдут на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха.

Масштабные мероприятия с участием знаменитостей запланированы в парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», «Кузьминки», в Таганском парке, саду «Эрмитаж», «Ходынское поле», на Аллее Космонавтов на ВДНХ, в Измайловском парке, музее-заповеднике «Царицыно» и других, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Единая программа празднования будет проводиться с 17:00 31 декабря до 03:00 1 января, а также 1—3 января с 15:00 до 21:00.

В каждом округе запланированы концерты, интерактивные программы, ночная дискотека, огненное шоу и выступления звёзд.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве на трёх площадках пройдёт более 120 ледовых шоу для гостей столичного фестиваля «Путешествие в Рождество».