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В Ижевске вручили Литературную премию правительства Удмуртии

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В Ижевске вручили награды лауреатам Литературной премии правительства Удмуртии.
В Ижевске вручили Литературную премию правительства Удмуртии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В номинации «Лучшее литературно-художественное произведение» победил Ульфат Бадретдинов, в номинации «Лучшее поэтическое произведение» — Татьяна Чернова, в номинации «Лучшее драматургическое произведение» — Пётр Захаров.

«За прошедшее десятилетие лауреатами премии стали многие состоявшиеся, популярные в Удмуртии авторы: Сергей Матвеев, Владислав Шихов, Александр Вепрев, Вячеслав Ар-Серги, Владимир Михайлов, Елена Миннигараева. Но важно также, что конкурс открыл новые имена, помог начинающим литераторам реализовать свой талант», — заявил Александр Валов, руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии.

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